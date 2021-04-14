Nusaybin Kültür İnanç Parkı Aydınlatma Projesi protokolü imzalandı
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Nusaybin Kültür İnanç Parkı Aydınlatma Projesi protokolü imzalandı

Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin Kültür İnanç Parkı Aydınlatma Projesi protokolü imzalandı

Nusaybin ilçesinde İnanç Kültür Parkı'nı Aydınlatma Protokolü imzalandı.

Nusaybin ilçesinde İnanç Kültür Parkı'nı Aydınlatma Protokolü imzalandı.

Nusaybin Kaymakamlığı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş arasında yapılan protokolde, Kültür İnanç Parkı'nda aydınlatma çalışması yapılacak.

Protokol törenine Nusaybin Kaymakamı ve Belediyesi Başkan Vekili Emre Yalçın ile Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç katıldı.

Yalçın, ilçede bulunan tarihi mekanları turizmin uğrak yerleri haline getirmek için çalışma yaptıklarını belirtti.

Genç ise, çevre düzenlemesinden sonra yapılan aydınlatma projesi ile Kültür İnanç Parkı'nın tanınırlığını artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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