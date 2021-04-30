Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, "tam kapanma" denetimine katıldı
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Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, "tam kapanma" denetimine katıldı

Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın, 'tam kapanma' denetimine katıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" denetimlerine katıldı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" denetimlerine katıldı.

Kaymakam Yalçın, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Doğan ve İlçe Emniyet Müdürü Salman Çelik ile polis ekiplerinin Mardin Yolu Caddesi'ndeki denetimlerine iştirak etti.

Yalçın, belirlenen tedbirlere uyulması ve sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini sıklaştırması talimatında bulundu.

Kaymakam Yalçın, daha sonra ilçe merkezindeki çalışmaları da kontrol etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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