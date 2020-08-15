Nusaybin'de ürken at çarşı merkezini birbirine kattı
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Nusaybin'de ürken at çarşı merkezini birbirine kattı

Mardin'in Nusaybin ilçesi Lozan Caddesi üzerinde ürken at, bağlı olduğu araba ile birlikte çarşı merkezini birbirine kattı.

Nusaybin'de ürken at çarşı merkezini birbirine kattı
15.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 15.08.2020 19:27

Mardin'in Nusaybin ilçesi Lozan Caddesi üzerinde ürken at, bağlı olduğu araba ile birlikte çarşı merkezini birbirine kattı.

Edinilen bilgilere göre, ürktükten sonra huysuzlaşarak sahibinin elinden bağlı olduğu at arabasıyla birlikte kaçan at, Dörtyol ile Kaymakam Sabri Başköy Caddesi üzerinde koştu. Bu sırada Lozan Caddesi üzerindeki araçlara zarar veren at, bir cip ve bir otomobile büyük çapta hasar oluşmasına neden oldu. Daha sonra duran atın arabası da parçalandığı görüldü. Yaralanan olmadığı olay sonrası bölgeye gelen Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

Polisin soruşturması sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İHA

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