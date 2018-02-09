Nusaybin'de Osb Toplantısı Yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesine Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması için toplantı yapıldı.

Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal, ilçede genç bir nüfusun var olduğunu söyledi.

İşsizliği bitirmek ve yeni iş alanları açmak için kaymakamlık ve belediye olarak çaba gösterdiklerini belirten Kaymakam Baysal, şöyle konuştu:

"OSB'nin kurulması için ilçenin tamamı hem fikirdir. Yer tahsisi ve yer temini için çözüm önerileri bulacağız. Alternatif yerler üzerinde fikir alışverişinde bulunacağız. Kaymakamlığın yapacağı işler var belediyenin de yapacağı işler var. Ama Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi ile sanayicilerin üzerine düşün işler daha büyük. Ticaret evrenseldir, geniş çerçevede düşünüyoruz. Duruma kısa vadede değil de orta ve uzun vadede bakmamız gerekir. Çalışmalarımızı ve projelerimizi buna göre hazırlamamız gerekir."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Musa Öztürk ise, OSB için gerekli girişimler ile işleyişi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, OSB için öncelikle talep olması, bakanlık nezdinde muhatap bulunması ve OSB'nin yapılacağı bölge için arazi belirlenmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonunda OSB'nin yapılabileceği güzergah ve arazilerin araştırılması kararlaştırıldı.



Toplantıya, Nusaybin Emniyet Müdürü Yardımcısı Ahmet Tuğcu, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mahsun Özmen, Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESO) Başkanı Ömer Özel, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu, Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri, sanayiciler ve tekstilciler katıldı.