Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
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Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Kaymakam Yalçın, LGS'de başarılı olan Cemil Türk, YKS'de de Emel Artan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve öğrencilerin ailelerini Kaymakamlık makamında kabul etti.

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Yalçın, öğrencileri başarı bir şekilde yetiştiren öğretmen ve ailelerine teşekkür etti.

İlçe olarak Türk ve Artan'ın başarısıyla büyük gurur duyduklarını kaydeden Yalçın, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
Nusaybin'de LGS ve YKS'de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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