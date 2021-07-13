Nusaybin'de kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları ile yolların konforu artırılıyor

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları yapılıyor.

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kilitli parke taşı ve asfalt çalışmaları yapılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatı ile yapılan çalışmalar Barış ve 8 Mart mahallelerinde sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Beraberindeki birim müdürleri ile gerçekleştirdiği incelemelerde çalışmalarla ilgili bilgi alan Yalçın, Nusaybin Belediyesinin imkanları dahilinde ilçedeki kilitli parke taşı çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak