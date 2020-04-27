Nusaybin'de karantinaya alınan 3 kırsal mahallede tedbirler artırıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karantina alınan 3 kırsal mahallede tedbirler artırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde karantina alınan 3 kırsal mahallede tedbirler artırıldı.
Nusaybin ilçesinin Girmeli, Tepeüstü ve Duruca mahallelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak, salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararıyla karantina uygulanacağının açıklanmasının ardından, söz konusu mahallelerin giriş ve çıkışları barikatlarla kapatıldı.
Jandarma ekiplerince, istisnai durumlar haricinde mahallelere giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
3 mahalleye giren tüm personelin ateşi ölçülüyor.
Jandarma ekipleri sık sık anons yaparak, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.
Vatandaşların ihtiyacı Nusaybin Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak.
Kaynak: AA