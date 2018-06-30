Nusaybin'de Hem Sergisi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Halk Eğitim Merkezince (HEM) yıl sonu sergisi açıldı.

Merkezde düzenlenen serginin açılışını Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal yaptı.

Wushu kursu öğrencilerinin gösteri yaptığı sergiye katılanlar, kursiyerlerin hazırladığı el sanatları, ebru sanatı, halı ve kilim dokuma ve diğer el emeği ürünlerin yer aldığı sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.

Sergide Baysal'a, ilçeyi anlatan resimler hediye edildi.

Açılışta, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, HEM Müdürü Mehmet Şafak Kavak, Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Abdulkadir Üründü, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Zeynel Tunçalan ve Ticaret Borsası Genel Sekreteri Abdullah da hazır bulundu.