Nusaybin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı. Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin tarafından çelenk sunuldu. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar ve çocuklar bayram coşkusunu evlerinde yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin beraberinde okul müdürleri ile çocukları evlerinde ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştı. Çetin, çocuklara Türk bayrağı ve oyuncak hediye etti. Öte yanda Kaymakamlık ve belediye tarafından ilçedeki çocuklara Türk bayrağı dağıtıldı. Kaynak: AA