Nusaybin Belediyesi ramazan ayı boyunca çöpleri gece toplayacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak - Haberler | Güncel
Nusaybin Belediyesi ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının gece saatlerinde yapılacağını duyurdu.
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Nusaybin Belediyesi ramazan ayı boyunca temizlik çalışmalarının gece saatlerinde yapılacağını duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iftardan sonra çöpleri toplayacağı belirtildi.
"Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ramazan nedeniyle çalışmalarını gece saatlerinde yapacak. Ramazan nedeniyle oruç tutan personelimizin durumunu göz önünde bulunduran belediyemiz, ay boyunca çalışmalarını gece mesaisi şeklinde devam ettirecek." ifadelerine yer verilen açıklamada, vatandaşlardan çöplerin iftardan sonra çöp konteynerlere atılması istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak