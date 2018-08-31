Nurullah Cahan'dan 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu Mesajı

Yedi düvelin üstümüze geldiği günlerde Uşak halkının örgütlenerek vatanına ve milletine sahip çıktığının altını çizen Cahan, "Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yiğit vatan evlatlarını, bu toprakların bize yurt olması için canını ortaya koyan şehitlerimizi yeniden yad ediyor, saygıyla anıyorum." dedi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşuyla ilgili mesaj paylaştı. Uşak'ın büyük Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini aldığı yer olarak tarihe geçmesine vurgu yapan Nurullah Cahan, Uşak'ın zafer savaşının en çetin geçtiği yerlerden biri olduğunu hatırlattı.

"Millet olma şuurunu en güçlü şekilde idrak ettiğimiz Zafer Haftası'nda Uşak halkı için son derece önem taşıyan bir diğer tarih ise 1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu" diyen Nurullah Cahan, "Nice kahramanlıklara şahit olan şehrimiz, canı pahasına savunanların bize bir yadigârı ve emanetidir. Yedi düvelin üstümüze geldiği günlerde Uşak halkı, örgütlenerek vatanına ve milletine sahip çıkmıştır. Adlarını bile unuttuğumuz yüzlerce kahraman kendinden, ailesinden vazgeçmiş ve kahramanca şehit olmuştur. Uşak zafer savaşının en çetin geçtiği yerlerden birisidir." dedi.

"Uşak, Büyük Türk ordusunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten "İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini aldığı yer olarak tarihe geçmiştir." ifadelerini kullanan Cahan, "Ecdadımızın büyüklüğü, o günlerde göstermiş olduğu mücadelesi, bizlerin geleceğe olan umudunu pekiştirmektedir. 1 Eylül ruhunu kıyamete kadar yaşatıp, o ruhla tek bayrak, tek vatan, tek devlet, tek millet ülküsüyle yedi düvele tekrar meydan okuyabiliriz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine şehrimizde yaşanan istikbal ve istiklal mücadelelerini aklımızdan çıkarmadan, emin adımlarla, istikrarla, güvenle ulaşacağız." diye konuştu.

Geçmişimizden aldıkları güçle geleceğe, birlik ve beraberlik içinde bütün Uşak halkıyla bütünleşerek yürüdüklerini belirten Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, "İşimiz hizmet, gücümüz millet sloganı ile çıktığımız bu yolda, hiçbir bireysel menfaat gözetmeden, yerelde Uşak halkı, ulusal ve uluslararası düzeyde ise Türkiye'yi onurlandıracak projeler geliştirmekten geri durmadık. Bağımsız, refah ve gelişmiş bir toplum arzusu ile altyapıdan üstyapılara, kültürel faaliyetlerden spor organizasyonlarına kadar hayalleri birer birer gerçeğe çevirdik, ümitleri yeşerttik. Türkiye'nin birçok şehrine örnek olan projeleri ve ödülleri şehrimize kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Nurullah Cahan sözlerini şöyle sürdürdü: "1 Eylül Uşak'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşu vesilesiyle, Mustafa Kemal Atatürk ve tüm yiğit vatan evlatlarını, bu toprakların bize yurt olması için canını ortaya koyan şehitlerimizi yeniden yad ediyor, saygıyla anıyorum."