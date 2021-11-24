Nurten Akkuş kimdir? Nurten Akkuş neden Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne aday gösterildi?

Samsun'da Salıpazarı Anaokulu Müdürlüğü görevini yapan 14 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, İngiltere'de bulunan She Inspıres Foundation isimli vakıf tarafından düzenlenen 'She Inspıres Awards 2021' yarışmasında Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi. Önceki yıllarda Nurten Akkuş, Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi' tarafından yapılan değerlendirme ve elemenin ardından vakfın açıkladığı 10 finalistten biri olarak bu başarısı ile dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına giren ilk Türk öğretmen olmuştu. Akkuş, 2019'da Hindistan merkezli ve birçok ülkede temsilcilikleri bulunan, 6 bin eğitim kurumuna danışmanlık yapan, uluslararası eğitim yönetimi kuruluşu AKS Education tarafından da 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne layık görüldü. Akkuş, aynı kuruluş tarafından 'Dünyanın İlham Veren Öğretmeni' olarak da seçilmişti. Akabinde göğüs kabartan bir haber de Birleşik Krallık'tan geldi. Akkuş, İngiltere'de Yaşam Boyu Başarı ödülüne aday gösterildi.

NURTEN AKKUŞ KİMDİR?

Nurten Akkuş, Samsun'da Salıpazarı Anaokulu Müdürlüğü görevini yapan 14 yıllık bir öğretmendir. Yaptığı eğitim ile ilgili projeler ve çalışmalarla dünya genelinde dikkat çekmiş bir öğretmendir.

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