Nurseli İdiz kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Nurseli İdiz, Türk tiyatro ve sinema sanatçısıdır. Nurseli İdiz'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Nurseli İdiz kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi filmlerde ve dizilerde rol aldı? Nurseli İdiz hakkındaki tüm bilgiler haberimizde.

Nurseli İdiz kimdir, doğum tarihi kaç, nereli, kaç yaşında, evli mi, soyadı ne? Nurseli İdiz'in hayatı ve biyografisi hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

NURSELİ İDİZ KİMDİR?

Nurseli İdiz (6 Ekim 1960, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

Nurseli İdiz doğum tarihi : 6 Ekim 1960

Nurseli İdiz kaç yaşında : 60 yaşında

Nurseli İdiz mesleği ne : Tiyatro ve sinema sanatçısı

Nurseli İdiz nereli : İstanbul doğumlu (Baba tarafı İskeçe göçmeni, Anne tarafı Kırklarelilidir.)

Nurseli İdiz burcu ne : Terazi

Nurseli İdiz doğum ismi ne : Nurseli Çamlıbel

Nurseli İdiz evli mi : Evet

Babası İskeçe göçmeni Faruk Nafiz Çamlıbel (Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel değil), annesi Deniz Çamlıbel ise Kırklarelilidir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı, 1981'de AST'ta çalışarak sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları'nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nda görev yaptı. Halen Tiyatro İstanbul kadrosunda olup, sinema ve dizi filmlerde rol alıyor.

NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Tatlı Kaçık: John Patrick Goggin - Tiyatro Kedi - 2012

Koca Sinan: Hakan Altıner - Tiyatro Kedi - 2012

Evliliğe Gelince: Leslie Stevens - Tiyatro Diyalog - 2010

Bana Bunu Yapma: Richard Baer - Tiyatro Diyalog - 2009

Kadıncıklar: Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2007

Salıncakta İki Kişi: William Gibson - Tiyatro Kedi - 2006

İhtiras: John Baker - Tiyatro İstanbul - 2003

Tuhaf Bir Çift: Neil Simon - Tiyatro İstanbul - 2002

İdeal Koca: Oscar Wilde - Tiyatro İstanbul - 2000

Seneye Bugün: Bernard Slade - Tiyatro İstanbul - 1996

Vanya Dayı: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Karşı Penceredeki Kadın: Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu

Allaha Sımarladık Cumhuriyet: Selim İleri - Sadri Alışık Tiyatrosu

Hapşırık: Anton Çehov\Michael Frayn - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990

Evita: İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1989

Altı Kişi Yazarını Arıyor: Luigi Pirandello - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988

Dört Kız Kardeş: Michel Tremblay - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Ermiş Jeanne: George Bernard Shaw'den Uyarlayan Müge Gürman - 1986

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

Yaz Misafirleri: (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1982

Küçük Adam Ne Oldu Sana: (Hans Fallada) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1981

Kurban (oyun): Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1980

Mihri Müşfik

NURSELİ İDİZ ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

7. Ankara Film Festivali, 1995, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

7. Sadri Alışık Ödülleri, 2002, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Şarkıcı

16. Siyad Türk Sineması Ödülleri, 1994, En İyi Kadın Oyuncu Çözülmeler

NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI FİLMLER

Güneşi Gördüm (2009)

O Şimdi Mahkum (2005)

Mumya Firarda (2002)

Şarkıcı (2000)

Asansör (1999)

Salkım Hanımın Taneleri (1999)

Kahpe Bizans (1999)

Böcek (1995)

Kız Kulesi Aşıkları/ Hera İle Leandros (1993)

Karartma Geceleri (film) Karartma Gecaleri (1990)

Gece Yolculuğu (1987)

NURSELİ İDİZ ROL ALDIĞI DİZİLER

İlişki Durumu: Evli - 2016 (Mediha)

İlişki Durumu: Karışık - 2015 (Mediha)

Ankara'nın Dikmen'i (dizi) - 2014 (Dilek)

Yalan Dünya (dizi, 2012) - 2014 (Nursel Karakaş)

Harem (dizi) - 2012 (Mozaikli Valide Sultan)

Ömre Bedel - 2009

Can - 2006

Ahududu - 2005

Bir Varmış Bir Yokmuş - 2005

Şöhret (dizi) - 2005

Şeytan Sofrası - 2004

Bir Yıldız Tutuldu - 2003

Serseri Aşıklar - 2003

Baldız Geliyorum Demez - 2002

Kınalı Kar - 2002

90-60-90 - 2001

Cinlerle Periler - 2001

Dünya Varmış - 2001

Benim İçin Ağlama - 2001

Borsa - 2000

Baykuşların Saltanatı - 2000

Beyaz Yalanlar - 2000

Delikanlı - 2000

Rüzgâr Gülü - 1999

Mercan Kolye - 1998

Çözülmeler - 1994

Geçmiş Bahar Mimozaları - 1989