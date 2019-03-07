Nurseli İdiz'den Boşanacağı İddia Edilen Beren Saat'e Destek: İnsan Kırıldığında En Masum İlişkisini Hatırlar

Nurseli İdiz, Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. İdiz, doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisiyle ilgili paylaşım yaptığı için Kenan Doğulu ile evliliklerini bitirdikleri iddia edilen Beren Saat'e de destek oldu.

"BEREN'İN PSİKOLOJİSİNİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Usta oyuncu Nurseli İdiz, zor bir dönemden geçtiği iddia edilen Beren Saat hakkında şöyle konuştu: "Beren'in psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Sıkıntılı bir dönemde olduğunu düşünüyorum. Evliliği iyi gitmiyor olabilir, bir projesi iptal olsun ne olur? Vız gelsin bunlar Beren'e... 35 yaşında kız için nedir bunlar?

"SUS KIZ BEREN"

Evliliği kötü gitse ne olur? Millet 30 kere ayrılıp boşanıyor. Çocuk olunca ayrılık daha zor. Kendine yeni bir hayat kurar, yeni bir evlilik yapar. Güzel bir ailenin kızı... Beren hayatın ortasında değil, başında. Biz 58-60 yaşında insanlar 20-25 sene yaşayalım diyoruz. Ona ne oluyor? Sus kız Beren! Duymayayım bir daha!

Ben Beren'i Türkiye'nin Yıldızları'ndan tanıyorum. Son derece yetenekli bir kız. Biz ona bir müzikal verdik, 2 saat sonra İngilizce olarak hazırlayıp geldi. Öyle kabiliyetli bir kız.

"İNSAN KIRILDIĞINDA EN MASUM İLİŞKİSİNİ HATIRLAR"

Efe'yi de tanıyorum. O kadar masumane bir şey ki... Beren'in evli olması bir şey değiştirmez. 50 yaşındayken de onu hatırlayabilirsin. Çocuk ölmüş gitmiş. İnsan kırıldığında en masum ilişkisini hatırlar. Onun vesilesiyle yarışmaya girdiğini, çok masumane bir ilişki olduğunu ve onun ölümüyle Beren'in yıkıldığını hatırlıyorum."