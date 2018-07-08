Nürnberg Havalimanı Almanya'nın En İyi Havalimanı Seçildi

Nürnberg, Albrecht Dürer Havalimanı, Almanya'nın en iyi havalimanı seçildi.

Uluslararası "Business Traveeler dergisi" okuyucuları tarafından birinci seçilen Nürnberg Havalimanı, daha önceki yıllarda da, birinci seçilmiş ve bu başarısını kimselere kaptırmamıştı.

Birinci seçilen Nürnberg Havalimanı'nın ardından, Bremen Havalimanı ikinci, Düsseldorf Havalimanı da üçüncü oldu oldu.

Güvenlik, hizmet ve servisin en yüksek seviyede olduğu Nürnberg'den Türk Hava Yolları, 40 yılı aşkındır uçuyor ve Nürnberg'e günde üç sefer düzenliyor. Özellikle yazın çeşitli uçak şirketleri, Antalya'ya direkt uçuşlar düzenliyor ve büyük rağbet görüyor.

Nürnberg Havalimanı'na adı verilen Albrecht Dürer, Macaristan'dan Nürnberg'e yerleşmiş ünlü bir kuyumcunun oğluydu. 1488'de tahta-oyma gravürleriyle ünlü Michael Wolgemut'un yanına çırak oldu.

1490'da Colmar'da (Fransa) gravürcü Martin Schongauer'in atölyesinde çalıştı. Sonra yayımcılık merkezi Basel'e gitti, kitap için tahta baskılar hazırladı.

Kuzey İtalya'ya geçip İtalyan Rönesansını inceledi. Nürnberg'e dönüp atölye açtı. İlk eserlerini oluşturan bir dizi tahta-oyma baskılar ilgi gördü, ürkütücü düş gücü ve halkın ilgisi, kiliseyi tedirgin etti. Venedik'te çalıştı.

1507'de Nürnberg'e döndü. 1512'de İmparator I. Maximilian'ın hizmetine girerek saray ressamı oldu. 1519'da imparatorun ölümüne kadar büyük boyutlu tahta-oyma gravürler ve zafer takı için desenler hazırladı.

İlk İtalya gezisinden sonra 1498'de geç gotik etkisinde Apocalyps Dizisi'ni gerçekleştirdi.

Ondan sonraki tek gravürlerinde Bellini ve Mantegna'nın etkisi gözlenir. Klasik sanatçıların oran anlayışına uyarak ünlü Adem ve Havva gravürünü yarattı.

1526'da yaparak Nürnberg'e armağan ettiği Dört Havari adlı resmiyle sanatında yeni bir dönemi başlattı, bu eser aynı zamanda Alman Rönesansı'nın ilk eseridir. (Fotoğraflı) - Rnberg