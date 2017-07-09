Nürnberg'de Erzincan'daki Engelli Çocuklara Yardım Gecesi Düzenlendi

Taner Tüzün / Nürnberg, 9 Temmuz ( DHA ) - Avrupa Elele Engellilere yardım Konfederasyonunun Nürnberg Bodrum Palast'ta düzenlediği"Erzincan'da Engelli çocuklara Yardım Gecesi" büyük ilgi gördü. Geceye, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve beraberindeki 10 kişilik heyet, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Fürth Belediyesi Meclis Üyesi Ayhan Yeşil, ile çok sayıda davetli katıldı.



Erzincan'daki engelli çocuklara verilmek üzere, daha önce yardımlarla toplanan 7'si Akülü olmak üzere 40 tekerlekli sandalye teşhir dilerken, gecenin açılışın da Genel Başkan Yardımcısı Türkan Altınışık ve Mesut Tüsem engellilere ait şiir okudular. Konfederasyon Kadınlar Kolu Başkanı İlknur Reiche bir konuşa yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Elele Engellilere Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı Cengiz Hocazade'de selamlama konuşması ardından, Nürnberg Başkonsolos Yavuz Kül 'ün işlerinin yoğunluğu nedeniyle geceye katılamadığını belirtirken, Nürnberg Başkonsolosluk binasına 50 yıldır yapılamayan engelliler tuvaletinin yapıldığını ekledi. Hocazade, Türkiye'de engelliler Bakanlığının kurulması gerektiğini söyledi.



Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, konuşmasında, Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını getirdiğini belirterek, konfederasyona 1400 Euro yardımda bulundu. Milletvekili Ari Taşdelen'de konuşmasında bir fıkra anlatarak, önceleri vatandaşlarımız vatan hasreti dindirmek için, Türkiye'den gelen TIR'ların lastiklerindeki havayı kokladığını, oysa şimdi Her şeyin daha yakın olduğunu söyledi.



Teşekkür Plaketleri verildikten sonra, Grup Klas, Ali Kemal ve İlhan Atmaca gitarları ile geceye renk kattılar.



Erzincan için toplanan tekerlekli sandalyeler ile 50 koli giysi Erzincan'a ulaştırılmak üzere TIR'a yüklendi



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Erzincan Belediye Başkanı Başsoy salona geliyor



Grup Klas



Türkan Altınışık ve Mesut Tüsem şiir okuyor



Türkan Altınışık ve İlknur Reiche konuşuyor



Konfederasyon kadınlar kolu toplu halde



Genel Başkan Cengiz Hocazade konuşuyor



Ali Kemal gitarı ile Tekerlekli sandalyeler



Arif Taşdelen konuşuyor



Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy konuşuyor



Teşekkür plaketleri veriliyor