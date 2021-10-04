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Nuri Sezer'in 'Simetrik İllüstrasyön' adlı kitabı yayımlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat
Nuri Sezer'in 'Simetrik İllüstrasyön' adlı kitabı yayımlandı

İllüstratör Dr. Öğr. Üyesi Sezer'in 'Simetrik İllüstrasyön' yayımlandı.

İllüstratör Dr. Öğr. Üyesi Sezer'in 'Simetrik İllüstrasyön' yayımlandı. İllüstrasyonda kültürlerarası bir bağlantı olduğunu ifade eden Sezer, "Kültürlerin ortak değerlerini taşıyan bir illüstrasyon iletişim kurduğu kişiler üzerinde etkili olur" diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer'in İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları'ndan çıkan kitabı 'Simetrik İllüstrasyön' yayımlandı.

Sanatın insan hayatındaki yerine vurgu yapan Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer, "Sanat tüm dünya insanlarını etkileyen, görmek, duymak, hissetmek duyularını harekete geçiren en önemli olgulardan biri. Herkesin sevdiği, müzik, herkesin sevdiği bir görsel ve bunlardan hissettiği duygular ve etkileri vardır. İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli faktörlerdir. Toplumumuzun sanata bakışı, maalesef çok sağlıklı değildir ve bu bakış görselliğe verilen önemin eksikliğini göstermektedir.

"GRAFİK, HER BİLİMİN IŞIĞINDA HAREKET KABİLİYETİ BULAN BİR SANAT ANLAYIŞIDIR"

"Bir düşüncenin, duygu, yaratıcılık katılarak anlatılmasına sanat diyoruz" ifadelerini kullanan Sezer, "Grafik insanların birbirleriyle veya toplumsal iletişimi görsel, duysal ve dokunsal enstrümanlarla sağlayan, bunu sağlarken sanatsal, kültürel, ekonomik, sosyolojik, psikolojik, antropolojik her bilimin ışığında hareket kabiliyeti bulan bir sanat anlayışıdır" dedi.

"İLLÜSTRASYONDA KÜLTÜRLERARASI BİR BAĞLANTI VARDIR"

İletişimin, canlılardaki en aktif ve en akılda kalıcı kaynağının görsel aktivasyon olduğunu belirten Sezer, "İllüstrasyon grafik tasarımın bir dalıdır. İllüstrasyonda kültürlerarası bir bağlantı vardır. Kültürlerin ortak değerlerini taşıyan bir illüstrasyon iletişim kurduğu kişiler üzerinde oldukça etkili olur. Ben de yaptığım İllüstrasyonlarda simetri kavramını da kullanarak, işleri yarıdan kesip simetrisini almak suretiyle farklı görsel tasarımlar yapmaya çalıştım. İnanın bir işten bazen beş, altı tane farklı görseller çıktı. Okulda öğrencilerime de uygulatarak farklı görsellerin oluştuğunu gördük. İllüstrasyonları elle çizip daha sonra bilgisayarda renklendirip, sonra da çeşitli malzemelere alınan digital baskılarıyla sergiler açıyor, izleyicilerin düş dünyasına sunuyorum" ifadelerini kullandı.


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Haber: Nuri Sezer'in 'Simetrik İllüstrasyön' adlı kitabı yayımlandı - Haberler
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