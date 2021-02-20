Nuri Sesigüzel - Bir Fincan Kahve Olsam Şarkı Sözleri! | Bir Fincan Kahve Olsam kimin şarkısı? İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir?

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatıyor! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü türkücü Nuri Sesigüzel! İşte, Nuri Sesigüzel - Bir Fincan Kahve Olsam Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir?

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası siliniyor! Türkiye'nin sevilen sanatçısı ve sinema oyuncusu Nuri Sesigüzel bu akşam İbo Show'a konuk oldu ve sevilen şarkılarını seslendirdi! İşte, Nuri Sesigüzel - Bir Fincan Kahve Olsam Şarkı Sözleri! | İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir?

BİR FİNCAN KAHVE OLSAM KİMİN ŞARKISI?

Nuri Sesigüzel'in seslendirdiği Bir Fincan Kahve Olsam şarkısı Muazzey Ersoy'a aittir!

NURİ SESİGÜZEL - BİR FİNCAN KAHVE OLSAM ŞARKI SÖZLERİ!

Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra

Dün akşam yolda gördüm, seni yıllardan sonra

Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana

Bir yabancı gibiydin, dönüp bakmadın bana

Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana

Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana

Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca

Belki görmem bir daha, seni ömrüm boyunca

Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?

Üzülüp ağlar mıydın, öldüğümü duyunca?

Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?

Eline ne geçerdi beni kabre koyunca?

Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

Bir fincan kahve olsam kırk yıl hatırım vardı

Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı?

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

13 yaşında Halk müziğine gönül veren Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Karaotlak, Halfeti ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 78 yaşındadır. Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Sesigüzel, ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur.

13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Oynadığı onlarca sinema filmi bulunmaktadır.