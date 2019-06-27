Nuri İyem Resim Ödülü 2019 Ödül Töreni gerçekleşti

Yarışmaya 50 farklı şehirden 310 katılımcı 431 resimle katıldı. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Antalya ve Adana başta olmak üzere, Konya, Mersin, Muğla, Erzurum, Diyarbakır, Kayseri, Bursa, Zonguldak, Siirt, Kütahya, Sakarya, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Batman, Hatay, Kastamonu, Bilecik, Burdur, Kırşehir, Van gibi bir çok şehirden katılım oldu. Öğrenci olan katılımcılar ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi başta olmak üzere 28 farklı üniversitede öğrenimine devam etmektedir.

25 Haziran 2019 Salı günü, saat: 18:00'da Evin Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde; Prof. Rahmi Aksungur tarafından özel olarak hazırlanan ve "Nuri İyem Resim Ödülü"nü temsil eden heykel ile 10.000 TL.'lik ödül, Doğan Hızlan tarafından Nurdan Erol'a verildi. "Evin İyem Jüri Özel Ödülü"nü temsil eden Nasip İyem heykeli röprodüksiyonunu ve Paris kültür-sanat gezisini ise Selçuk Altun ve Tülay Güngen tarafından Semra Akkuş'a verildi.

Tören sırasında, Nurdan Erol, "Bu yarışmadan ödül almak büyük onurdur. Sanata ve sanatçıya katkılarından dolayı İyem ailesine teşekkürlerini sunuyorum" diyerek 2 Aralık 2018'da hayata veda eden Evin İyem'i saygıyla andı.

Doğan Hızlan, "Katılım yüksek, bu ihtiyacı, arayışı göstermektedir. Artık kuşaktan kuşağa geçerek verilen, genç kuşakları topluma, resim dünyasına tanıtan, önlerini açan bu ödülü Evin İyem anısına veriyorum" dedi.

Tülay Güngen ise kouşmasında "Evin tanıdığım galeri sahipleri içinde en çok takdir edilenlerden biriydi. Yeri hep ayrı idi. Sanat sevgisini güler yüzü, sıkı disiplini, sağlam dostluğu, kuralları, içtenliği ve kurumsal duruşuyla sarıp sarmalayarak yaşadı.'' diyerek Evin İyem'i andı.

Törenin ardından, ödül alan resimler ve seçici kurul tarafından sergileme için seçilen resimler olmak üzere toplam 34 resmin yer alacağı serginin açılışı gerçekleşti.

Eserleri sergilenen sanatçılar: Ayşe Nilgün Ulaştırıcı, Ayşenur Köksal, Barış Banaz, Batuhan Daşdemir, Bengü Bahar Özlükcan, Berna İnan, Çiler Süyev, Damla Karadere, Derya Kocaer, Eda Duran, Elif Karagöz, Enis Aydoğan, Ercan Sert, Gülay Er, Hikmet Şahin, Hilmi Can Özdemir, Hüseyin Aksoy, Kerem Kuşçu, Memed Türkmen, Nilüfer Topal, Nurdan Erol, Nursun Hafızoğlu, Onur Arıkan, Öznur Karadayı, Sedat Baki, Sefer Tan, Semra Akkuş, Semra Çelik, Soner Civrizoğlu, Şeyma Dafne Temiz, Yasemin Kozak, Yunus Gündüz, Zeynep Çaylı.

Kaynak: Bültenler