: Nuri Alço'nun 45 yıl önce Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı

25.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:20

Bu yaşına kadar sadece 1 evlilik yaptığını söyleyen Nuri Alço'nun şarkıcı Fulden Uras'ın anneannesiyle 10 yıl evli kaldığı ortaya çıktı. 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak tüm gerçekleri anlatan Fulden Uras, Nuri Alço ile anneannesinin nikah fotoğraflarını da canlı yayında yayınlattı.

"NURİ ALÇO VE ANNEANNEM 10 YIL EVLİ KALDI"

Nuri Alço'nun bilinmeyen evliliğini 45 yıl sonra ortaya çıkaran Fulden Uras, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2 Sayfa programına telefonla bağlanarak şunları anlattı: "Benim anneannemin hayat görüşü çok açık. O yıllarda mavi gelinlik giyecek kadar modern biriydi. Ne kadar evli kaldıklarını bilmiyorum ama yaklaşık 10 sene evli kaldıklarını tahmin ediyorum."

"ANNEANNEMİ ALDATTI"

"Nuri Alço o zamanın ünlü bir şarkıcısına aşık oldu yani bir aldatılma var. Şarkıcının ismini söylememeyi tercih ediyorum kimseyi kırmak istemem. Nuri bunu çok inkar etti. Biz ona hep Nuri derdik hiç dede demedik. Yıllar önce Mehmet Ali Erbil'in programına katılmıştık Nuri de oradaydı. Ben 'Nuri benim dedem dedim' orada bir karmaşa oldu. Bana kuliste 'Neden bunu söyledin?' dediğinde niye sakladığını sormuştum."

"ANNEANNEM İLE ARALARINDA 18 YAŞ VARDI"

"Anneannemin rahmetli olduğu gün Nuri'nin kalp ameliyatı vardı. Çok enteresan bir tesadüf oldu. Anneannem ona çok emek verdi ve çok varlıklı bir kadındı. Benim sülalem Nuri Alço'yu kabul ettiyse oda bu evliliği kabul edecek. Anneannem ile tanıştığında Alço ilaç tekniker gibi bir şeydi zannediyorum ki aralarında 17-18 yaş var."

"'Ben bunu bir gün gazeteye vereceğim' derdi anneannem. Sevin annem şimdi rahat uyusun ben herkese duyurdum. Ben de Nuri Alço'ya 'bir dur' diyorum artık. İlk evliliği anneannem Sevinç Gürle'dir. Onun nişanlısıyla evleneceğini düşünmüyorum. Sonuçta aşık olan hemen evlenir. Yaş farkı olabilir çünkü onun yaşıtlarının torunları var şimdi."

Haber Videosu