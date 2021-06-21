Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
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Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz

Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen - Haberler | Güncel

konuştu.İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, "TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Diziler çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar, bir mucize yaptılar.

konuştu.

İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, "TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Diziler çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar, bir mucize yaptılar. Çocukları çok seviyorum. Belki kendi çocuğum olamadığı için, oldu da kaybettiğim için diyelim, çok mutluyum. Çocuklar bana seneler sonra enerji verdi. Bazıları da, 'Nurhan Damcıoğlu öldü galiba', 'Nurhan Damcıoğlu çalışmıyormuş galiba'. Nurhan Damcıoğlu ölmüş de terk etmiş bu dünyayı, gitmiş gibi konuşuyorlar. Ben de bir şeye şahit oldum. Televizyonlarda Nurhan Damcıoğlu'nun bütün kantoları, müzik olarak çalıyor. Kimisi taklidini yapıyor, elbise, saçı, peruğuyla birlikte. Hiç beni adam yerine koymuyorlar. Bir mucize oldu. Ben, anca görülmem lazım dedim. Madem ki İzmir'deyim. Bakın ben buradayım"  dedi.'AYAKTAYIM, GELİYORUM'Sigara ve alkol kullanmadığını, kimse hakkında konuşmadığını söyleyen Damcıoğlu, "Ben ayaktayım, geliyorum, göreceksiniz. Nurhan Damcıoğlu ölmedi. Birçok yapacağım proje var. Önce şarkıların benim olduğunu ispatlamam lazım. Yeniden başlamamız lazım. Burhan Şeşen ile konuşacağım. Madem ben buranın üyesiyim. Bunlara sahip çıkın. Benim bütün kantolarımı herkes sağda solda yapıyor. Paralar onlara gidiyor. Telif hakkımı almaya çalışıyorum. Yavaş yavaş çalışmalara başladım. Bu projenin dizi film olacağını tahmin ediyorum. İnşallah tekrardan sizlerle beraber olma umudu doğsun güneşle birlikte" diye konuştu.

"Çalıp çırpıp da kantoyu şöyle bir köşeye sıkıştıranlara gelsin" diyerek, "'Dingala' ve 'Fındık Kurdu' isimli kantolarından küçük kesitler sunan Nurhan Damcıoğlu,"Yangın var" diyerek, telif hakkı ödemeyenlere tepki gösterdi. 


- Çanakkale
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz
Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Gezen

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Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz - Haberler
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