Nurhan Damcıoğlu: Ben daha ölmedim, göreceksiniz

konuştu.İzmir'de 20 yıldır tek başına yaşadığını, bunun da zor bir durum olduğunu söyleyen Nurhan Damcıoğlu, "TRT ile çalışmayalı 30 sene oldu galiba. Diziler çekmeyi unutmuşum. Bu çocuklar, bir mucize yaptılar.