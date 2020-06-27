Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi
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Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi

Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.

27.06.2020 15:26 | Son Güncelleme: 27.06.2020 15:32

Kahramanmaraş'taki Nurhak Dağı'na, 2023 metrekareye taş, çakıl ve kireç kullanılarak, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı anısına ay-yıldız yapıldı.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç'un başlattığı ve toplumun tüm kesimlerden vatandaşların da katılımıyla 3 bin 90 rakımlı Nurhak Dağı'nın 1923'üncü metresindeki 2 bin 23 metrekarelik alana taş, çakıl ve kireç kullanılarak ay-yıldız inşa edildi.

Dağın çevresinden rahatlıkla çıplak gözle görülebilen işleme, ilçedeki askeri polis, güvenlik korucusu, bekçi ve vatandaşların katılımıyla 15 günde yapıldı.

Kaymakam Cihat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılına ithafen 2023 metrekare boyalı alan içerisinde ay-yıldızı Nurhak Dağı'na ilmek ilmek işlediklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Koç, "Ortaya Türkiye'nin bu yükseklikteki en büyük taş yığma boyama ay yıldızı çıktı. Çok gururlu ve mutluyuz. Ay-yıldızımızın çevre ilçelerden de görülebiliyor olması Nurhak olarak bizi ayrıca sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Çalışma ekibinin içinde yer alanlardan Ferhat Parlak da dağın eğimli yapısından dolayı çalışırken zorlu anlar yaşadıklarını ancak el ele vererek, güzel bir işçilik ortaya çıkardıklarını anlattı.

Enes Kuş da ayakta kalmanın bile zor olduğu yamaçta, güneşin yakıcılığı karışınca çok güçlük çektiklerini ancak ay-yıldızı görkemli bir şekilde Nurhak Dağı'na işlemeyi başardıklarını kaydetti.

Nurhak Dağı'ndaki 2023 metrekarelik alana Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ay yıldız işlendi

Kaynak: AA

Manşet

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