Nurgül Yeşilçay, siyah mayosuyla çimlere uzanarak poz verdi

Sevgilisi Necati Kocabay'ın yapımcılığını üstlendiği filmin çekimlerinin tamamlanmasının ardından kendini tatil beldesine atan başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

ÇİMLERDE SOLUKLANDI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerin başında gelen Nurgül Yeşilçay, tatil paylaşımlarına devam ediyor. Dün havanın sıcaklığından isyan eden Yeşilçay, kaldığı otelin bahçesinde siyah mayosuyla çimlere sere serpe uzanarak poz verdi. 43 yaşında ve bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, fit vücuduyla da genç kızlara taş çıkarttı.





AKIMA UYMUŞTU

İlk olarak yurt dışında başlayan döner tekme ile şişe kapağı açma akımına kayıtsız kalmayan Nurgül Yeşilçay, yer sofrasında hamur açarken elindeki oklava ile şişe kapağı açmıştı.