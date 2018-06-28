Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'nde Sona Yaklaşıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurgana'da yapımı devam eden Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi'ne yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Sosyal imkanları, tarzı ve bölge dokusuna kazandıracağı güvenli yaşam alanıyla 250 dönüme kurulacak olan Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi, toprağı, yeşili ve suyu Gazianteplilerle buluşturacak. Kamulaştırılan boş alanı değerlendirerek bölge halkının nefesini açmayı planlayan Büyükşehir, Nurgana'nın vizyonunu değiştirecek. Büyükşehir Belediyesinin fidanlığından başlayarak, Hobi Bahçesi'ne kadar uzanan alanda, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes kendini bulacak. Belediye başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu güne, yeşil alanların artmasına ilişkin çalışmalarla göze çarpan Fatma Şahin, "Nurgana'nın kıpkırmızı toprağını, yeşilini, suyunu halkımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız için park içerisine açık ve kapalı spor alanları yapıyoruz. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Spor tesisleri, yüzme havuzu ve çok sayıda spor alanını gençlerimize kazandırıyoruz. Her yeni parkın içerisine kitap kafe yapıyoruz. Çocuklarımız kitaplara kolay ulaşsın, çok okusun, zihinlerini geliştirsin istiyoruz" dedi.

Nurgana Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisi içerisinde, çocuk kütüphanesi, yarı olimpik yüzme havuzu, paten ve kaykay kullanan gençler için skate park, kafeteryalar, mescit, tuvaletler, soyunma ve hakem odası bulunacak. Profesyonel futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, koşu ve bisiklet parkurları da yer alacak. Çocuklara trafik eğitimi de verilecek olan alanda, çeşitli oyun grupları konuşlandırılacak. Farklı yaş gruplarına hitap eden geleneksel sokak oyunlarına yönelik alanlar, Hasan Celal Güzel Kültür ve Spor Vadisinin cazibesini arttıracak. - GAZİANTEP