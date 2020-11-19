Nurettin Sönmez kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır?

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Seyirciler Kuruluş Osman Bamsı Nurettin Sönmez'in hayatını merak ediyor. Peki Nurettin Sönmez kimdir, kaç yaşında? İşte Nurettin Sönmez'in biyografisi...

Nurettin Sönmez, tarihi dizilerin aranılan isimlerinden biri haline geldi. Kuruluş Osman dizisinde Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez son zamanların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor. Seyirciler Kuruluş Osman Bamsı Nurettin Sönmez'in hayatını merak ediyor. Peki Nurettin Sönmez kimdir, kaç yaşında? İşte Nurettin Sönmez'in biyografisi haberimizde...

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 yılındaİstanbul'da doğan Türk oyuncudur. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği'nde başlamış daha sonra ise Diyalog İletişimcilik Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde de devam etmiştir. İlk defa Mavi Kelebekler adlı diziyle ekranların karşısına çıkan Nurettin Sönmez, daha sonra Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam'da ve Diriliş:Ertuğrul adlı dizide oynamıştır. Şu an Kuruluş Osman adlı dizide oynamaktadır.

NURETTİN SÖNMEZ'İN YER ALDIĞI DİZİLER

Kuruluş Osman Bamsı Beyrek

Diriliş:Ertuğrul Bamsı Beyrek

Tatar Ramazan Ulvi

Osmanlı'da Derin DevletGaddar Ali

Bir Zamanlar Osmanlı Gaddar Ali

Mavi KelebeklerBranka Brekoviç