Nurdağı'nda Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde nisan ayı muhtarlar toplantısı yapıldı.



Kaymakamlık Salonunda düzenlenen toplantıya, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.



Toplantıda konuşan Kaymakam Düzgün, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimleri kazanarak göreve başlayan belediye başkanı Kavak ile muhtarları tebrik etti.



Kaymakam Düzgün, kaymakamlık, belediye, kamu kurumları ve muhtarlıklar ile Nurdağı ilçesini daha ileriye götürmek için iş birliği halinde çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA