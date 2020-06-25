Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi aileler hijyen ve kırtasiye malzemesi yardımı Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından hijyen ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından hijyen ve kırtasiye malzemesi yardımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanmakta olan ÇATOM projesi kapsamında, Nurdağı'nda ihtiyaç sahibi Türk ve Suriyeli 100 aileye Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı'nın (AÇEV) desteği ile hijyen ve kırtasiye malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı.

Kaynak: AA