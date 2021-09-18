Nurdağı'nda 'Hanımlar Pazarı' düzenlenen törenle açıldı - Haberler
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Nurdağı'nda "Hanımlar Pazarı" düzenlenen törenle açıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
Nurdağı'nda

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunabilmelerine imkan sağlamak için oluşturduğu "Hanımlar Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Gaziantep'in Nurdağı Belediyesi kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunabilmelerine imkan sağlamak için oluşturduğu "Hanımlar Pazarı"nın açılışı yapıldı.

Uzay çatılı pazar yerinde hizmete giren pazarın açılışını Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz ve Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ile üreten kadınlarla birlikte yaptı.

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, yaptığı açıklamada, Nurdağı'nda oturan kadınların evlerinde ürettikleri el emeği ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri bir pazar kurduklarını belirterek, pazarın her Cumartesi günü açılacağını, stant kuran kadınlardan herhangi bir ücret alınmayacağını kaydetti.

Ev hanımı Gülizar Ateş, pazarın açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "El emeği, göz nuru ürettiğimiz ürünleri pazardaki ayrılan stantta satarak ev ekonomimize katkı sağlamamıza vesile olan kaymakamımıza ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Nurdağı'nda Hanımlar Pazarı düzenlenen törenle açıldı

Nurdağı'nda Hanımlar Pazarı düzenlenen törenle açıldı

Nurdağı'nda Hanımlar Pazarı düzenlenen törenle açıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nurdağı'nda 'Hanımlar Pazarı' düzenlenen törenle açıldı - Haberler
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