Nurdağı'nda "El Sanatları ve Dikiş Kursu"Sergisi
Gaziantep'te Nurdağı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından "el sanatları ve dikiş kursu" sergisi düzenlendi.
Gaziantep'te Nurdağı Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından "el sanatları ve dikiş kursu" sergisi düzenlendi.
Sakçagözü Mahallesi'ndeki serginin açılışına, Kaymakam Lokman Düzgün, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Sakçagözü Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muzaffer İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer ile Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Durmuş Gülsoy katıldı.
Törende, kursiyerlere sertifikalarını da teslim eden Kaymakam Düzgün, serginin hayırlı olmasını diledi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Göçer ise kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Sergi iki gün gezilebilecek.