Nurdağı'nda Çanakkale Zaferi Kutlandı

Nurdağı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Nurdağı'nda, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın bahçesinde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ın Atatürk büstüne çelenk koymasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahit Sağdıç yaptı. Nurten Öztürk Ortaokulu öğrencilerinden Mustafa Karal ve Kadir Can Balcı'nın "Çanakkale Şehitlerine ve Kınalı Kuzu" adlı şiirleri okunmasıyla duygusal anlar yaşattı. Programın akabinde ise Hurşit Mezarlığı'nda şehitlerin kabri ziyaret edilerek dualar edildi.

Ziyaretten sonra şehit ve gazi yakınlarına yemek ikramında bulunuldu. - GAZİANTEP