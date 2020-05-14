Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan ziyaretler
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Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan ziyaretler

Nurdağı ilçe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçedeki engellileri, hemşireleri ve eczane çalışanlarını ziyaret etti Kavak, Engelliler Haftası dolayısıyla bazı aileleri evinde ziyaret ederek onlara yanlarında olduklarını belirtti ve çiçek verdi.

Nurdağı Belediye Başkanı Kavak'tan ziyaretler
14.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:30

Nurdağı ilçe Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçedeki engellileri, hemşireleri ve eczane çalışanlarını ziyaret etti

Kavak, Engelliler Haftası dolayısıyla bazı aileleri evinde ziyaret ederek onlara yanlarında olduklarını belirtti ve çiçek verdi.

Daha sonra Nurdağı Devlet Hastanesini ziyaret eden Kavak, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin her aşamasında yeri doldurulamaz bir konuma sahip olduklarını ifade etti.

Kavak, daha sonra hastane çevresindeki eczaneleri ziyaret ederek, "Toplum sağlığının korunması adına özveriyle çalışan, tüm vatandaşların sağlık danışmanı olan ve salgınla mücadelede en ön saflarda görev yaparak katkı sunan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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