"Nurbanu'dan nefret ediyorum" diyen Cardi B'ye Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi Muhteşem Yüzyıl dizisinin Nurbanu karakterinden nefret ettiğini paylaşan dünyaca ünlü rapçi Cardi B'ye, Nurbanu'yu oynayan oyuncu Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi. Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" dedi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada, Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ve günde 5 bölüm bitirdiğini söyleyen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından diziyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Cardi B, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nurbanu karakterinden nefret ettiğini söyledi.

MERVE BOLUĞUR'DAN YANIT GECİKMEDİ

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Nurbanu karakterine hayat veren güzel oyuncu Merve Boluğur ise ünlü rapçi Cardi B'nin paylaşımına yanıt verdi. Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" ifadelerini kullandı.