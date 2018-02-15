Nuray Hafiftaş İçin Mevlit Okutuldu - İstanbul
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Dolmabahçe Camisi'nde mevlit okutuldu.
Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş için Dolmabahçe Camisi'nde mevlit okutuldu.
Akşam namazını müteakip okunan mevlide, merhume sanatçının bazı yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Programda hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim, mevlithanlar tarafından Mevlid-i Şerifler okundu, dua edildi.
Programın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine yemek ve çay ikramı yapıldı.