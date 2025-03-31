Türk müziğinin sevilen isimlerinden 'Kuzeyin Oğlu' lakaplı sanatçı Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı, yazarlık mesleği ile tanınıyor. Bahçekapılı'nın kaleminden çıkan eserler, okuyucular tarafından büyük ilgi görüyor. Nuran Bahçekapılı kimdir? Volkan Konak'ın ablası Nuran Bahçekapılı kimdir?

VOLKAN KONAK'IN ABLASI NURAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Konak'ın ablası, Nuran Bahçekapılı adında bir yazardır. Sanatçının bazı eserlerinin söz yazarlığını da yapmıştır. Özellikle "Gardaş" isimli parçanın sözleri, Nuran Bahçekapılı'ya aittir. Volkan Konak, birçok eserinde ailesiyle duygusal bağını ve kardeşlik ilişkisini müziğine yansıtmıştır.