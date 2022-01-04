Nur Yerlitaş öldü mü? Modacı Nurella lakaplı Nur Yerlitaş ne zaman hayatını kaybetti, neden öldü?
Ünlü modacı Nur Yerlitaş 2019 yılında beyin ameliyatı olmuştu. Kısa süre sonra gündeme gelen haberler sevenlerini üzmüştü. Nur Yerlitaş öldü mü? Modacı Nurella lakaplı Nur Yerlitaş ne zaman hayatını kaybetti, neden öldü? soruları hala merak ediliyor. Ünlü modacı hakkında merak edilenler haberimizde. Nur Yerlitaş kimdir? Nur Yerlitaş kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Nur Yerlitaş öldü mü? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok ünlü isme kıyafet hazırlayan ünlü modacı aynı zamanda televizyonda yer aldığı programlar ile de adından söz ettirmişti.Modacı Nurella lakaplı Nur Yerlitaş ne zaman hayatını kaybetti, neden öldü?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde dünyaya geldi.Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başladı. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açtı ve tasarım işine girdi. Ünlü modacı "Nurella" lakabı ile de anılıyordu. Yerlitaş'ın Benan Yerlitaş ve Bahattin Yerlitaş adında 2 kardeşi var.
64 yaşındaki Nur Yerlitaş, yaşamını yitirdi. Yerlitaş'a geçtiğimiz yıl beyin kanseri teşhisi konmuş, ünlü modacı 6 Ağustos 2018'de ameliyat masasına yatmıştı. Ünlü modacı geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olduktan sonra zor günler geçirmişti.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş'ın vefat ettiğini duyurmuştu.
Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) - 9. bölüm[
VİDEO KLİP
"Türkan" - Demet Akalın (2011)
"Karagözlüm" - Serkan Kaya (2019)
Yedigün (2015)
Haberler.com - Gündem