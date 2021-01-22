Nur Vergin kimdir? Kaç yaşında vefat etti, nereli? Prof. Dr. Nur Vergin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Prof. Dr. Nur Vergin'in hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündeme geldi. Vatandaşlar Profesör Doktor Nur Vergin'in hayatını ve biyografisini merak ediyor. Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin kimdir, kaç yaşında? Hayatını kaybeden Sosyolog Prof. Nur Vergin'in hayatı.

Türkiye'nin önde gelen sosyal bilimcilerinden Nur Vergin hayatını kaybetti. 1941 yılında dünyaya gelen ve çalışmalarıyla önde gelen sosyal bilimciler arasında yer alan Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi almıştı. Yazdığı kitaplardan bazıları ise siyasetin sosyolojisi, Din, toplum ve siyasal sistem olarak yer alıyor. Nur Vergin kimdir? Kaç yaşında vefat etti? Tüm detaylar haberimizde.

PROF. DR. NUR VERGİN KİMDİR?

Nur Vergin, (21 Eylül 1941, İstanbul - 18 Ocak 2021, İstanbul), Türk sosyolog.

Vergin 21 Eylül 1941'de İstanbul'da doğdu. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı. 1973'te Türkiye'ye döndü. Çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Siyaset, kimlik ve din sosyolojisi alanlarında çalıştı. 18 Ocak 2021'de İstanbul'daki evinde 80 yaşında ölü olarak bulundu ve Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ESERLERİ

Industrialisation et Changement Social en Milieu Rural (1976)

Siyasetin Sosyolojisi (1980)

Türkiye'ye Tanık Olmak (1998)

Din, Toplum ve Siyasal Sistem (2002)

Siyasetin Sosyolojisi – Kavramlar Tanımlar Yaklaşımlar (2003)