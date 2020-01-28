Nur Fettahoğlu: Keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz
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Nur Fettahoğlu: Keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz

Son olarak ekranların iddialı yapımlarından birisi olan 'Babil' dizisi ile ekranlara geri dönen güzel oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi

28.01.2020 23:41 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:41
Nur Fettahoğlu: Keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz

Günün erken saatlerinde alışverişe çıkan güzel oyuncu, evi için bir kaç parça ürün aldıktan sonra hızla AVM'den ayrıldı.

'Her şey çok güzel gidiyor'

'Babil' dizisi ile ilgili de kısa bir açıklamaya yapan Fettahoğlu, "Her şey çok güzel. Harika bir set ekibi, harika bir oyuncu kadrosu ile bir arada çalışıyoruz. Gerçekten çok severek, keyifle güzel bir proje oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar çok şükür her şey çok güzel gidiyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca 'nun makyajsız doğal güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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