Nur Fettahoğlu isyan etti
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Nur Fettahoğlu isyan etti

Nur Fettahoğlu isyan etti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Nur Fettahoğlu, son dönemde zayıflığı ve sosyal medyada bazı paylaştığı fotoğrafların eleştirilmesi üzerine, Instagram'dan açıklama yaparak, isyan etti. İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu, son dönemde zayıflığı ve paylaştığı bazı fotoğrafların eleştirilmesine Instagram'dan cevap verdi. Doğal olduğunu söyleyen oyuncu, isyan etti. Fettahoğlu, gözünü kırptığı bir kareyi yayınlayarak, "Ufak tefek şeylere takılacak vaktim yok!! Nerede, nasıl, ne şekilde kendimi iyi hissediyorsam öyle yaşıyorum... Beni tanıyanlar bilir gösterişi de sevmem, kimseye güzel gözükmek gibi bir derdim de yoktur" diye yazdı.

" Doğal, samimi, içten. İçimdeki kız çocuğunu susturmamaya yeminim var bir kere.." diyerek sözlerine devam eden oyuncu, şöyle devam etti: "İçimden geldiği gibi, o kız çocuğunun istediği gibi yaşıyorum ve böylece mutluyum, kendi denizlerimde seyreden minik teknemin kaptanıyım, hayde vira!"

Kaynak: Snob Magazin

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