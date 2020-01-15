Nur Fettahoğlu: Eda kocasına aşık bir kadın

15.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:41

Tutkulu, entrikacı, iyi bir anne, iyi dost olmanın yanı sıra tehlikeli bir düşmana da dönüşebilen Eda ile ilgili konuşan Nur Fettahoğlu, "Eda ailesine bağlı, kocasına aşık, oğlu için her şeyi göze alabilecek bir kadın. Tutkuları olan ve hayatını sürekli kontrol altında tutmaya çalışan biri. Öte yandan pragmatik ama kontrol elden gitmeye başlayınca da hırslarıyla ve korkularıyla savaşıyor.

Cesur ve inatçı bir kadın

Nur Fettahoğlu'nun hayat vereceği Eda, hayata ve kadere boyun eğmeyen, cesur ve inatçı bir kadındır. Çocuğunun yakalandığı amansız hastalığa da böyle yaklaşmaktadır. Kaderi yenecektir ya da yenecek birilerini bulacaktır.



