Numune Hastanesinde Kanser Tanı ve Tedavisi Kolaylaştı

Sivas Numune Hastanesinde, nonvasküler (damar dışı) girişimsel işlemleri ile kanser tanı ve tedavisinin kolaylaştığı bildirildi.

Hastanenin Radyoloji Uzmanı Dr. Nazım Çetinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, hastanelerinde nonvasküler girişimsel işlemleri yapmaya başladıklarını belirtti.

İşlem hakkında bilgi veren Çetinkaya, "Şu an için tiroid, lenf nodu, meme, karaciğer, akciğer biyopsileri bunlarla birlikte apse, asit, plevral efüzyon veya diğer loküle koleksiyonların drenajı, kolesistostomi yapabilmekteyiz. Bu yöntem ile özellikle onkoloji hastaları, tiroid nodülü, meme kanseri hastalarının tanı ve tedavisinde hastanemizde hizmet vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Yapılan işlemlerin özellikle onkoloji hastalarının tanı ve tedavisini kolaylaştıracağını aktaran Çetinkaya, "Yapacağımız biyopsi işlemleriyle özellikle kanser hastaları ve kanser şüphesi olan hastaların tanı almasını sağlayacağız. Bununla birlikte yapacağımız drenaj işlemleriyle özellikle enfeksiyon kapmış, vücuttaki herhangi bir loküle koleksiyon alanlarının cerrahi işlem geçirmeden, sadece küçük bir kesi işlemi ile drenajını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Yapılan işlemlerle hastaların hastanede yatış sürelerinin kısalacağını vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Hastaların tedavi işlemlerini ve hasta yatış sürelerini kısaltmayı sağlayacağız. Böylelikle hastaların hem hastanedeyken hem de yatışından sonraki tanı ve tedavi süresini kısaltmayı sağlıyoruz. Bu işlemlerle hastanın tanı ve tedavi aşamalarının tamamını kurumumuzda tamamlayacağız. Daha önce hastanemizde bu hizmeti veremiyorduk. Geçtiğimiz hafta itibariyle Sivas Numune Hastanemizde bu hizmeti vermeye başladık."

Kaynak: AA