NUMAN KURTULMUŞ ÜLKEMİZ ÇOK DAHA GÜZEL, İYİ GÜNLERE GİDECEK KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii'nde cuma namazı kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız dedi.

KORONAVİRÜS nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan Fatih Camii'nde cuma namazı kılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ayı aşkın bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugünkü Cuma namazıyla birlikte ibadete yeniden açıldı. Fatih Camii'ne gelen vatandaşlar kademeli olarak içeriye alınırken, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da sık sık uyarılar yapıldı. Kimi vatandaş kendi seccadesiyle camiye gelirken, seccade ve maskesi olmayanlara ise tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı. İçeriye girmek için bekleyen vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı namaza AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

'ÜMİT EDİYORUM Kİ BUGÜN YENİ BİR DEVRİN BAŞLANGICI OLSUN

Cuma namazını Fatih Camii'nde kıldıktan sonra açıklama yapan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 'Hayırlı uğurlu olsun ama bu, bundan sonra her şey bitti manasına gelmiyor. Temkinli ve tedbirli bir şekilde, tüm kurallara uyarak inşallah bu belayı, musibeti tamamıyla ortadan kaldıracağız. Bugün geldiğimiz nokta, başta sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bu faaliyetler olmak üzere, milletimizin hep beraber sabırla, güçlü bir şekilde bu süreçte göstermiş olduğu mücadelenin sonucudur. İnşallah sonu hayır olacak. Ülkemiz çok daha güzel, iyi günlere gidecek. Bütün milletimiz için Cuma hayırlı, mübarek olsun. Ümit ediyorum ki yeni bir devrin de başlangıcı olsun. Hocamızdan da Allah razı olsun. Mükemmel bir Cuma namazı kıldık, hutbe dinledik. Allah gönlüne göre versin, inşallah bundan sonra mücadelesine güç katsın dedi.

'2,5 AYDAN SONRA CAMİLERİMİZE KAVUŞTUK

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise, 'Ben de Allah kabul etsin diyorum, Allah'a hamt ediyorum. Bugün tabii 2.5 aylık ayrılıktan sonra camilerimize kavuştuk. Türkiye genelinde çok şükür bundan sonra inşallah tavsiyemiz, bütün kardeşlerimiz, çocuklarının ellerinden tutsunlar camilerde cemaatle namaza katılsınlar, cami derslerine katılsınlar. Camiler bizim için bir mekteptir. Bir okuldur. Her yönüyle istifade edelim camilerimizden diyorum ve tekrar bütün milletimize, İslam alemine hayırlı olsun diyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA