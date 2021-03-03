Numan Kurtulmuş'tan seçim barajıyla ilgili önemli açıklama: Türkiye demokrasisi için faydalı olacağını düşünüyorum
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Numan Kurtulmuş'tan seçim barajıyla ilgili önemli açıklama: Türkiye demokrasisi için faydalı olacağını düşünüyorum

03.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:28

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Siyasi partiler ve seçim kanunu çalışmaları ile ilgili olarak bilgi veren Kurtulmuş, ''Seçim barajı konusunun da tartışılması lazım. Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum'' dedi.

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nda seçim mevzuatıyla ilgili hedef dikkatlerden kaçmadı. Hedefler başlığı altında yer alan, "Demokratik katılımı güçlendirmek için, siyasi partiler ve seçim mevzuatında değişiklik yapmak üzere kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz" ifadesi seçim barajının düşürüleceği şeklinde yorumlandı.

KURTULMUŞ SEÇİM BARAJIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Eylem Planı'nın ertesi günü canlı yayında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

"FİİLEN İTTİFAKLAR SÖZ KONUSU"

Önemli bir çalışma yapıldığını belirten Kurtulmuş, "Bitmeden kamuoyu ile paylaşmayı doğru bulmam. Anayasada değişiklikler yapıldı, yeni ve sivil anayasa tartışmasını açıyoruz. Fiillen ittifaklar söz konusu. Eskiden bunlar bir parti diğerine katılarak yapılıyordu. Bunları ortadan kaldırıp düzenleme yaptık" dedi.

"BARAJIN KIYMETİ KALMADI"

Açıklamalarına devam eden Kurtulmuş, "Yerel seçimlerde partilerin ittifak yapmasının önü nasıl açılabilir? Daraltılmış bölge... 5 olur, 7 olur başka rakam olur. Onlarca insan arasından seçim yapmaktansa küçük siyasal çalışma alanlarının olması lazım. Barajın kıymeti kalmadı. Partiler nihayetinde barajı ittifakla aşıyorlar.Hatta başka bir partinin listesinden seçiliyor" ifadelerini kullandı.

"BARAJIN AŞAĞIYA ÇEKİLMESİNİ DEMOKRASI AÇISINDAN FAYDALI BULUYORUM"

Baraj konusunun tartışılması gerektiğini de vurgulayan Kurtulmuş, "Barajların da aşağıya çekilmesinin Türkiye demokrasisi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. En azından grup başkanvekilleri Meclis'e gelmeden diğer partilerle de bunu paylaşıp görüşlerini alacaklar" şeklinde konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TAKDİRİDİR"

Parti yönetimindeki değişiklik iddiaları ile ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımızın takdiridir. Gerektiğinde istişareleri yaparak o süreçleri yönetecektir." ifadelerine yer verdi.

Numan Kurtulmuş'tan seçim barajıyla ilgili önemli açıklama: Türkiye demokrasisi için faydalı olacağını düşünüyorum

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