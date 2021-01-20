Nüket Eroğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nüket Eroğlu hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Bazı televizyon programlarına konuk olan Nüket Eroğlu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Dr. Nüket Eroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Nüket Eroğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Medikal Estetik Hekimi olan Nüket Eroğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisi araştırılıyor. Peki Nüket Eroğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

NÜKET EROĞLU KİMDİR?

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 49 yaşındaki Nüket Eroğlu, ilk, orta ve lise öğretimini Adana'da görmüştür.1993 yılında Ege Tıp Fakültesi'ni bitirmiş, 2000 yılında Ankara Numune Hastanesinde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Dr. Nüket Eroğlu, 2004 yılında Medikal Estetik Sertifikası almıştır. Halen 'Medikal Estetik Hekimi' olarak çalışmaktadır.

Dr. Nüket Eroğlu doğum tarihi : 1971

Dr. Nüket Eroğlu kaç yaşında : 49 yaşında

Dr. Nüket Eroğlu mesleği ne : Medikal Estetik Hekimi

Dr. Nüket Eroğlu nereli : Adana doğumlu

Dr. Nüket Eroğlu, Medikal Estetik konusunda Paris'te Ulusal Mezoterapi Derneği'nin düzenlediği eğitimlerde Dr. Lecoz, Dr. Pistor ve Dr. Herzog ile birlikte çalışmıştır. Medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano'da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan'dan almıştır. Dr. Nüket Eroğlu, Lazer lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr. Zerbinati'den almıştır. Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir.

Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.