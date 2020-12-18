NTV frekans bilgileri! NTV Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değerleri nedir? NTV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki NTV'nin frekans bilgileri nedir? NTV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? NTV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki NTV frekansı kaçtır? NTV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir?

NTV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Lokasyon: 42 ° Doğu

Alış Frekansı: 12.015 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Hızı: 27.500 Ksym/s

FEC değeri: 5/6

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NTV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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