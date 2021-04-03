Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi
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Canlı yayını izleyenler "Bu nasıl kısıtlama?" sorusunu sormadan edemedi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Turuncu kategoride olan İstanbul'un kırmızıya dönmesiyle birlikte getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ilk gününde delindi. Eminönü'de yasağa rağmen oluşan yoğun kalabalığı NTV canlı yayından aktarırken maske mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü.

Yerinde tedbir uygulaması kapsamında risk durumu turuncudan kırmızıya dönen İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmaya başladığı ilk hafta sonu ortaya çıkan görüntüler pes dedirtti.

Kısıtlama hakkında ekran başındakilere bilgi veren NTV muhabiri, Eminönü'nden canlı yayına bağlandı. Bu esnada arkadaki kalabalığı gören ekran başındaki izleyiciler "Bu nasıl kısıtlama?" demekten kendini alamadı.

"TURİSTLERİN ÇOĞU MASKESİZ"

Eminönü'nden canlı yayın yapan muhabir Osman Terkan yoğunluk haritasını açtı. Eminönü'nün kırmızı olduğunu gösteren muhabir, "Bu çevreyi görüyorsunuz, çok yüksek riskli bölge olarak gösteriliyor. İşte Yeni Cami çevresi ve Eminönü çevresinde çoğunlukla turist var ve hepsi maskesiz. Yoğun bir kalabalık var, parklarda oturanlar da yürüyenler de var" ifadelerine yer verdi.

"İSTENEN TABLO BU DEĞİL"

Herkesin fiziki kuralları ihlal ettiğini söyleyen Terkan, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da risk altında çünkü kurallara uymuyorlar. Maskeler olması gerektiği gibi takılmıyor. Denetimler devam ediyor, zaman zaman kontroller yapıyor ekipler. Ancak ne yazık ki, istenen tablo bu değil. Yetkililerin çağrıları dinlenmiyor. Bu görüntüler vaka sayılarını artıracak".

Canlı yayını izleyenler 'Bu nasıl kısıtlama?' sorusunu sormadan edemedi

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