Nova Sposa: Gelinleri Mutlu Etme Arzusuyla Doğdu

Gelinlik ve abiyelerde 30 yılı aşkın tecrübesiyle, özgün tasarımlarını Türkiye'de 4 mağazasında olmak üzere başta Ortadoğu, Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya pazarlıyor. Tasarımlarında geleneksel köklerden kopmadan günümüze adapte ediyor. Kendine özgü tasarımlarıyla, abiye ve gelinlik modellerinde öncü firmaları arasında gösteriliyor.

Bohem ve Vintage Tarzını Yansıyan Gelinlikler

2020 sezonunda oldukça ilgi gören gelinlik modelleri arasında, uzun balon kol gelinlik modeli ile modern dokunuşlarla hazırlanmış nostaljik bir gelinliğe sahip olabilirsiniz. Bohem ve vintage tarzı gelinliklerde kullanılan balon kol 2020 sezonda en çok ilgi gören modellerden biri. 1980'li yılları anımsatan balon kol gelinlikte karşımıza çıkan 3 boyutlu çiçek detayları ile geleneksel detaylarla, modern bir görünüm elde ediliyor.

Zarifliğin Simgesi Dantel Gelinlikler

Zarifliğin simgesi olarak tanımlanan dantel kumaş, her sezon olduğu gibi 2020 gelinlik sezonu modellerin de vazgeçilmez bir detay olarak kullanılmaya devam ediyor. Dantel kumaşta olan çeşitlilik ve farklı seçeneklerle kullanılabilme imkanına nedeniyle tercih alanları fazla olan bir kumaştır. Kusursuz bir görünüme sahip olmak isteyen gelin adayları için dantel ile hareket kazandırılıyor.

Özgür Ruhlu Gelinlere Bohem Gelinlik

Özgür ruhlu kadınların ruhunu yansıtan gelinliklerde, salaş, düşük omuz, asimetrik kesimler, etnik desenler gibi ayrıntılarla hazırlanan gelinlikler bohem gelinlerin en çok tercih ettiği modeller.