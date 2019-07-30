Notre-Dame yangınında yağan ölümcül kurşuna karşı halkın yeterince uyarılmadığı iddiası

Ormanların Robin'i adlı çevre koruma grubu, Paris'teki Notre Dame Katedrali'nde çıkan yangın sırasında yetkililerin bilerek insan hayatını tehlikeye attığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Grup yetkililerin yangın sırasında serpilen yüksek miktarda kurşunun farkında olmasına rağmen yeterli uyarıda bulunmadığını iddia ediyor.

15 Nisan'da katedralde çıkan yangında alev alan katedralinin çan kulesi ve tavanındaki tonlarca kurşun eridi ve dumanla birlikte havaya karışarak serpinti şeklinde etrafa saçıldı. Bu durum daha sonra havada, çevredeki okullarda ve diğer binalarda normalin çok üzerinde kurşun tespit edilmesi üzerine anlaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle