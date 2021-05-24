Noterler saat kaçta açılıyor? Noterler açık mı? Noterler kaçta kapanıyor?

Noterler kaçta açılıyor? Noterler açık mı, kaça kadar açık? 24 Mayıs noterler açık mı? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte noterlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...