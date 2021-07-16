Noterler Arefe günü ve bayramda açık mı? Noterler Kurban bayramında açık mı? Nöbetçi noter uygulaması devam ediyor mu?

Bayram öncesi işlerinin yarım kalmasını istemeyen vatandaşların bu süreçte en çok merak ettiği konu Noterlerin bayram arefesi ve bayramda çalışıp, çalışmadığı oldu. Peki Noterler Arefe günü ve bayramda açık mı? Noterler Kurban bayramında açık mı?

Hukuki anlamda güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek amacıyla, yapılan işlemleri belgelerle somutlaştıran ve kanunlara uygun hale getiren Noterlerin çalışma saatleri, bayram öncesi ve bayram sırasında işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok aratılan konular arasında yer almakta. Vatandaşlar Noter çalışma saatleriyle ilgili en çok "Noterler Arefe günü ve bayramda açık mı? Noterler Kurban bayramında açık mı? Noterler bayramda kapalı mı?" gibi soruların cevabını aramakta. Noterlerin arefe günü ve bayramda açık olup, olmadığı, nöbetçi noter uygulamasının başlayıp başlamadığı gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

NOTERLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI?

Noterler arefe günü yarım gün olmasından dolayı 09:00 ile 13:00çalışmalarını sürdüreceklerdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar sonrası Pazartesi gününün idari izin olarak sayılmasının ardından en çok merak edilen konu noterlerin çalışıp, çalışmayacağı oldu. Noterler 19 Temmuz Pazartesi (Arefe günü) yarım gün olarak hizmet vereceklerdir.

NOTERLER BAYRAMDA AÇIK MI?



Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da çalışmamaktadır.

NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI DEVAM EDİYOR MU?

Hafta sonu müsait olan vatandaşların işlerini halledebilmesi için yeni dönemde geçilen nöbetçi noter uygulaması ileartık cumartesi ve pazar günleri de yapılabiliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmet dışı bırakılmıştı. Nöbetçi noter uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren yasakların kaldırılması ve normalleşme süreciyle birlikteen çok merak edilen konuların arasında yer almakta. Nöbetçi noter uygulaması şuan için hala aktif değildir. Yakın dönem içerisinde tekrardan hafta sonları nöbetçi noter uygulamasının başlaması bekleniyor.