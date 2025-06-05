Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?
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Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?, gibi sorular 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

2025 Kurban Bayramı öncesi Arefe günü ile ilgili detaylı araştırmalar yapılıyor.Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?konusu ne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Peki, Noterler Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

NOTERLER AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

2025 Kurban Bayramı resmi tatiller arasında bulunuyor. Arefe günleri ise yarım gündür. Bu tarihlerde birçok kurum ve iş yeri kapalı oluyor. Noterler de bu kurumlar arasına bulunuyor. Noterler, resmi tatillerde çalışmalarına ara veriyor.

5 Haziran Perşembe arefe günü noterler öğleye kadar hizmet verecek ve ardından tatile girecek.

NÖBETÇİ NOTER BAYRAMDA AÇIK MI?

Kurban Bayramı'nda noterler kapalı olacak. 10 Haziran Salı gününden itibaren noterler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Noterler hafta içi 09:00 - 17.00 saatleri arasında çalışıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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